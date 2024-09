Ashley Tisdale genießt den ersten Strandtag mit Baby Emerson

Vor wenigen Tagen ist Ashley Tisdale (39) zum zweiten Mal Mama geworden. Seitdem schwebt die Schauspielerin mit ihrem Mann Christopher French (42) im Familienglück, wie sie immer wieder auf Instagram festhält. Auch mit ihrem aktuellen Beitrag gibt die High School Musical-Darstellerin einen zuckersüßen Einblick in das Leben als frisch gebackene zweifache Mama: Die vierköpfige Familie verbrachte etwas Zeit am Strand. "Emersons erster Strandtag", verkündet Ashley zu den Bildern. Auf dem ersten steht sie, mit dem Baby um den Oberkörper geschnallt, vor dem Meer. Ihre Erstgeborene Jupiter schmeißt sich neben ihr in Pose und stiehlt ihrer Mama in ihrem sonnengelben Kleid die Show.

Ein Clip, den Ashley dazu hochlädt, zeigt sie im Arm ihren Liebsten, wie sie gemeinsam die wundervolle Aussicht beobachten. Jeder von ihnen schlürft einen Eiskaffee. Besonders die kleine Jupiter scheint die Herzen von Ashleys Fans zum Schmelzen zu bringen. "Sie sieht so süß aus in ihrem Kleid" und "Jupiter ist so eine hübsche, süße große Schwester", schreiben die User in die Kommentarspalte zum Post. Andere Fans meinen: "Deine Tochter sieht dir so ähnlich!" und "Was für eine wundervolle Familie!"

Obwohl sich in Ashleys Leben wahrscheinlich viel um die kleine Emerson dreht, durfte die "He Said, She Said"-Sängerin vor wenigen Tagen noch einen zweiten großen Meilenstein feiern: Sie und Christopher sind nun ganze zehn Jahre miteinander verheiratet! Auf der gleichen Plattform teilte sie deshalb eine süße Liebeserklärung an ihren Mann mit ihren Supportern und schrieb: "Ich bin zehn Jahre mit der Liebe meines Lebens verheiratet und ich werde mich immer daran erinnern, wie ich zum ersten Mal mit dir in Santa Monica abhing und eine Stimme hörte, die sagte: 'Das ist der Typ, den du heiraten wirst."

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und ihr Mann Christopher, 2024

Getty Images Ashley Tisdale und ihr Mann Christopher French, 2013

