Kurz nach Geburt: Ashley Tisdale feiert zehnten Hochzeitstag

Ashley Tisdale (39) ist zum zweiten Mal Mutter geworden – doch nur wenige Tage nach der Geburt gibt es für sie und ihren Mann Christopher French (42) schon wieder etwas zu feiern: Das Paar ist nämlich schon zehn Jahre verheiratet. Mit einem emotionalen Instagram-Post widmet die Schauspielerin ihrem Ehemann eine süße Liebeserklärung. "Ich bin zehn Jahre mit der Liebe meines Lebens verheiratet und ich werde mich immer daran erinnern, wie ich zum ersten Mal mit dir in Santa Monica abhing und eine Stimme hörte, die sagte: 'Das ist der Typ, den du heiraten wirst'", schreibt die Sängerin zu einer Pärchen-Bilderreihe.

Aber auch Christopher ließ es sich nicht nehmen, seiner Herzdame ein paar rührende Worte zum Hochzeitstag zu widmen. "Wow! Was für ein unglaubliches Abenteuer das bis jetzt war. Wir haben so viel erlebt, dass es sich wie ein ganzes Leben anfühlt! Du inspirierst und erstaunst mich weiterhin jeden Tag, vor allem das Privileg, dass ich die Frau sehen kann, zu der du herangewachsen bist", kommentiert er seinen Insta-Post und fügt hinzu: "Ich bin so dankbar. Alles Gute zum zehnjährigen Jubiläum, Stupes. Ich bin immer noch so in dich verliebt."

Ashley und Chris lernten sich 2012 kennen und heirateten im September 2014 in einer intimen Zeremonie. Abseits der Öffentlichkeit genießen sie ein ruhiges Leben zusammen und zeigen sich nur selten in der Hollywood-Szene. Die beiden teilen jedoch regelmäßig in den sozialen Medien ihre besonderen Momente und Erinnerungen mit ihren Fans. So auch erst vor wenigen Tagen die Geburt ihres zweiten Kindes Emerson Clover French. Ihr kleines Mädchen erblickte am 6. September das Licht der Welt.

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Januar 2019 in Beverly Hills

