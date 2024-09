Michael Jacksons Bruder Tito ist mit 70 Jahren gestorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Tito Jackson (✝70), der Bruder von Michael Jackson (✝50) ist tot. Er starb am gestrigen Sonntag im Alter von nur 70 Jahren, wie der ehemalige Manager der Familie, Steve Manning, gegenüber ET bestätigt. Laut ihm soll der The-Jackson-5-Star an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben sein. Offiziell bestätigt ist das bisher aber noch nicht.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

