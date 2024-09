Intimes Geständnis: Twenty4tim nahm mal ein Sextape auf

Twenty4tim (24) macht im TV eine wilde Bettgeschichte publik! Der Influencer nahm in der Vergangenheit bereits einmal ein Sextape auf. "Ich habe mich einmal selber gefilmt", berichtet er in der neuen ARD-Talkshow "Amado, Belli, Biedermann" und scherzt daraufhin: "Und ich sah aus wie Gloria aus 'Madagascar'." Damit spielt der Webvideoproduzent auf das quirlige Nilpferd aus dem beliebten Animationsfilm an. Weitere Details zu dem Video verrät er aber nicht.

Doch damit nicht genug: Tim wurde auch schon mal ungewollt beim Sex aufgenommen. "Ich wurde mal gefilmt. Es ging auf einmal der Blitz an", erinnert er sich im Gespräch mit Marijke Amado (70), Aminata Belli und Jeanette Biedermann (44). Angst davor, dass so ein Clip mal unfreiwillig ans Tageslicht kommt, hat der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner aber wohl nicht. "Ich bin so tiefenentspannt. Ich denke mir: 'Was soll denn passieren? Ich habe einen Hintern, ich habe ein Geschlechtsteil. Das hat jeder. Ja, mein Gott, dann seht ihr das halt, und?'", betont er in der Folge, die am 18. September um 16:10 Uhr im Ersten läuft.

Tim ist bei seiner Community dafür bekannt, viele Einblicke in sein Privatleben zu geben. Beispielsweise ließ er seine Fans zuletzt auch an seinen großen Abnehmerfolgen teilhaben. In den vergangenen Monaten hat der Influencer sage und schreibe 25 Kilogramm abgenommen. "Von 103 Kilogramm auf 78 Kilogramm. Mich macht das unglaublich stolz, denn 2023 war ich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch nicht mehr belastbar", freute er sich auf Instagram.

Twenty4tim, Influencer

Twenty4tim, Influencer

