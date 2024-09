Leyla Lahouar begeistert Fans im Netz mit natürlichem Look

Leyla Lahouar (28) präsentiert sich normalerweise top gestylt und mit dem perfekten Make-up-Look auf Social Media. Nun teilt sie eine andere Seite von sich auf Instagram. Auf einem neuen Foto zeigt sich die Beauty komplett ungeschminkt am Pool. Ihre Haare sind zu einem simplen Zopf zusammengebunden und als Accessoires trägt sie nur goldene Ohrringe. Zu dem Schnappschuss schreibt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Da ich ja immer wieder Nachrichten bekomme, dass ich mich ja nicht traue, mich ohne Make-up und Filter zu zeigen, bekommt ihr hier mal ein ganz natürliches Poolfoto von mir."

Den Fans des Realitystars gefällt diese Seite ihres Idols. "Du bist einfach immer wunderschön, weil du dein Herz mitten im Gesicht trägst", schwärmt eine Userin in den Kommentaren. Andere können gar nicht verstehen, wieso Leyla vorgeworfen wird, sich nie ungeschminkt zu zeigen. Schauspielerin Maria Lo Porto stellt fest: "Jeder konnte dich ohne Make-up und Filter im TV sehen. Die Leute können nicht schlafen, wenn sie nicht rumnörgeln."

Auch ihrem Freund Mike Heiter (32) gefällt das Bild. Mit dem gebürtigen Essener bandelt Leyla schon seit ihrer gemeinsamen Zeit im Dschungel an. Inzwischen wird es immer ernster bei den beiden TV-Stars und sie planen sogar zusammenzuziehen. "Wir haben unser Häuschen gefunden. Unser Traumhäuschen in Frankfurt", schwärmte die Brünette vor wenigen Wochen im RTL-Interview. Von dem schicken Designerhaus war das Traumpaar sofort begeistert. Die 28-Jährige erklärte: "Das sieht einfach so krass aus, dass wir gar nicht anders konnten."

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, TV-Star

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

