Lockere Liebe: Jennifer Garner genießt ihr Glück mit John

Jennifer Garner (52) ist überglücklich in ihrer Beziehung mit John Miller! Laut einem Insider ist die Schauspielerin, die den Geschäftsmann seit 2018 datet, sehr zufrieden mit ihrer lockeren und spaßigen Partnerschaft. "Sie ist sehr glücklich", verrät die Quelle gegenüber People. Wenn Jennifer nicht gerade mit ihren drei Kindern Violet (18), Fin (15) und Samuel (12), die sie gemeinsam mit Ex-Mann Ben Affleck (52) großzieht, Zeit verbringt, genießt sie jede freie Minute mit John. Ihre Beziehung sei ernst, aber dennoch entspannt: "Er versteht, dass ihre Kinder Priorität haben, und sie liebt ihn dafür."

Jennifer und John lernten sich 2018 kennen, kurz nachdem ihre Scheidung von Ben Affleck, den sie 2005 geheiratet hatte, finalisiert wurde. Obwohl die beiden in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder zusammen gesehen wurden, gab Jennifer 2021 in einem Interview an, Single zu sein. Im Februar 2023 kam ans Licht, dass das Paar eine längere Beziehungspause eingelegt hatte, nun aber wieder glücklich vereint sei. Erst im August wurden die zwei bei einem entspannten Date in einem Restaurant in Los Angeles gesichtet – beide strahlten über das ganze Gesicht.

Auch wenn die "30 über Nacht"-Darstellerin und Ben seit Jahren getrennt sind, setzen sie alles daran, gemeinsam für ihre drei Kinder da zu sein. Die Vollblutmama legt großen Wert darauf, dass sie und Ben als Eltern gut funktionieren, selbst wenn ihr Ex-Mann mit den Herausforderungen seiner eigenen Beziehung und Scheidung von Jennifer Lopez (55) beschäftigt ist. Während der Oscarpreisträger und J.Lo ihre Scheidung vorantreiben, bleibt das Wohl der Kinder für alle Beteiligten oberste Priorität. Zu einem gemeinsamen Mittagessen im Beverly Hills Hotel kamen Bens Kinder, Fin und Samuel sowie Jennifers Zwillinge Emme (16) und Max (16) zusammen. "Sie wollten, dass die Kinder eine schöne Zeit zusammen haben. Das Wohl der Kinder steht für sie an erster Stelle", betonte eine Quelle gegenüber People.

MEGA Jennifer Garner mit ihren Kindern Samuel und Seraphina im Juli 2020 in Malibu

Juliano/X17online.com Ben Affleck und seine Kinder im Juli 2021

