Meghan wurde aus Prinz Harrys Geburtstagsfoto geschnitten

Prinz Harry (40) hat gestern zu seinem runden Geburtstag überraschend Nachrichten von König Charles (75) und Prinz William (42) erhalten. Beide royalen Haushalte ergriffen die Gelegenheit und würdigten den Geburtstag des Herzogs von Sussex zum ersten Mal seit drei Jahren öffentlich auf ihren Social-Media-Kanälen. Mit den Glückwünschen posteten sie ein Foto von Harry aus dem Jahr 2018, das während eines Besuchs in Dublin, Irland, aufgenommen wurde. Besonders auffällig dabei war, dass Meghan (43), die damals an Harrys Seite war, anscheinend aus dem Bild herausgeschnitten worden ist. Denn das Foto war noch während Harrys Arbeit als Royal aufgenommen worden – und zwar bei seinem und Meghans erstem Auslandsbesuch als Ehepaar. Wie unter anderem The Sun berichtet, soll die ehemalige Schauspielerin auf dem Originalfoto genau neben ihrem Mann gesessen haben.

Hinter den Kulissen soll der Palast Berichten zufolge betont haben, dass diese Geste nichts Außergewöhnliches sei, sondern lediglich der Tradition folge, bedeutende Geburtstage auch von nicht arbeitenden Royals zu würdigen. Der König, William und seine Frau Prinzessin Kate (42) hätten daher wenig Spielraum gehabt, da jegliche Abweichung von dieser Praxis Spekulationen und Unruhe in der Öffentlichkeit ausgelöst hätte. Dennoch sieht die Royal-Expertin Rebecca English besonders die Geburtstagsgrüße vom britischen Monarchen als Zeichen, dass "Charles die Tür zu seinem jüngsten Sohn niemals ganz schließen wird". Das berichtete sie gegenüber Daily Mail. Und auch die ehemalige königliche Korrespondentin Jennie Bond betonte, dass es trotz allem eine Überraschung sei, dass William und Kate Glückwünsche gesendet hätten, und fügte hinzu: "Dies signalisiert möglicherweise nicht den Beginn einer Versöhnung, ist aber dennoch ein unerwarteter Schritt."

Ob William und Kates jüngste private Erleichterung womöglich dazu geführt hat, dass sie einen kleinen Schritt auf Harry zugegangen sind? Erst vor wenigen Tagen verkündete die Prinzessin von Wales nämlich überglücklich mit einem Clip auf Instagram, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich beendet habe. "Die vergangenen neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart", gestand sie offen und erklärte weiter: "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben." Denn obwohl sie die Therapie abgeschlossen hat, sei ihr Weg bis zu ihrer vollständigen Genesung noch lang.

Prinz Harry im Mai 2023

Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

