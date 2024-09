Nach angeblichem Kuss mit Ben: J.Lo strahlt bei Spaziergang

Jennifer Lopez (55) scheint mit ihrer aktuellen Lage mehr als zufrieden zu sein! Die Schauspielerin befindet sich mitten in der Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Ben Affleck (52), doch zuletzt wurden die beiden wieder sehr vertraut zusammen gesehen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die "On The Floor"-Interpretin nur einen Tag nach der Begegnung mit ihrem Ex-Mann zu sehen – und dabei macht sie einen überglücklichen Eindruck. In einem rückenfreien weißen Kleid mit Puffärmeln spaziert sie durch die Gegend und grinst bis über beide Ohren. Die Haare hat sie locker hochgesteckt, und sie trägt wenig bis gar kein Make-up.

Nur einen Tag zuvor sorgten die neuen Gerüchte um das entfremdete Ehepaar für Aufruhr, nachdem Page Six berichtet hatte, dass Ben und J.Lo am vergangenen Samstag beim gemeinsamen Brunch mit ihren Kindern im Beverly Hills Hotel gesehen worden seien. Wie ein Insider gegenüber dem Blatt ausplauderte, seien sie "in der Polo-Lounge im Beverly Hills Hotel Händchen haltend und küssend" unterwegs gewesen. Anschließend habe Bens Ex-Frau Jennifer Garner (52) ihre gemeinsamen Kinder abgeholt, während er und J.Lo zusammen davonfuhren.

Vor dem Treffen im Hotel schien es noch so, als wäre das Verhältnis zwischen den Filmstars mehr als angespannt: Auf einer After-Show-Party bei der Premiere ihres neuen Films "Atlas" wurde J.Lo nämlich sehr vertraut mit Bens Kumpel Matt Damon (53) gesehen, was Ben ziemlich gegen den Strich gegangen sein soll. Angeblich habe der "Oppenheimer"-Darsteller aber lediglich versucht, als Vermittler zwischen dem entzweiten Noch-Ehepaar zu fungieren. "Matt hat sehr viel Mitleid mit J.Lo. Er hat versucht, Ben dazu zu bringen, ein bisschen mehr Mitgefühl für sie zu zeigen, da sie sich gedemütigt fühlt", verriet eine Quelle gegenüber In Touch kurz nach Auftauchen der Fotos.

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Anzeige Anzeige