Prinz Harry feierte 40. Geburtstag bei Wohltätigkeitsevent

Früher wurde er als Party-Prinz bezeichnet – doch dieser Titel scheint nicht mehr zu Prinz Harry (40) zu passen. Immerhin verbrachte er den ersten Tag seines Geburtstagswochenendes nicht mit Feiern, sondern bei einer wohltätigen Veranstaltung. Vor seinem eigentlichen Ehrentag am Sonntag besuchten der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (43) ein Tennisturnier, dessen gesamte Gewinne an eine Organisation für Kinderrechte gehen. Die Veranstalterin Kelly McKee Zajfen bestätigt nun mit einem Post auf Instagram, dass Harry und Meghan nicht nur mit ihrer Familie befreundet sind, sondern dass ihre Archewell Stiftung Sponsor von Kellys Wohltätigkeitsorganisation ist. Sie schreibt: "Harry und Meghan, ihr seid ein großes Vorbild für unsere Familie, nicht nur in eurer Freundschaft, sondern auch durch die unglaubliche Arbeit, die ihr jeden Tag leistet. Ich bewundere euer Engagement für die Gemeinschaft und für die Freundschaft." Dann wünscht sie Harry noch alles Gute zum Geburtstag.

Seinen eigentlichen Geburtstag soll der Royal im Rahmen seiner engsten Familie bei sich zu Hause in Montecito gefeiert haben, berichtet People. Wie das Magazin schreibt, soll es aber noch eine Party für den Wahlamerikaner geben. In den kommenden Tagen soll er sich mit seinen besten Kumpels treffen, um den runden Geburtstag richtig zu feiern. Meghan soll dazu angeblich nicht eingeladen worden sein und zu Hause bleiben. Genaueres über die Pläne ist bisher noch nicht bekannt. Wie Harry über einen Sprecher dem Magazin vor seinem B-Day allerdings mitteilen ließ, ist die Zeit mit seiner Familie für ihn momentan am wichtigsten. Er meinte: "Das beste Geschenk, das ich je bekommen habe, sind zweifellos meine Kinder. Ich genieße es, sie jeden Tag wachsen zu sehen und liebe es, ihr Vater zu sein."

Dieser Geburtstag ist nicht nur ein Meilenstein, weil er ein runder ist. Es ist auch das erste Mal seit Langem, dass Harrys Familie sich öffentlich zum Geburtstag wieder direkt an ihn wendet. Über ihre Social-Media-Accounts richteten König Charles (75) und Prinz William (42) herzliche Glückwünsche an den Rotschopf. Normalerweise sind solche Posts nur für aktive Mitglieder des Königshauses reserviert – Harry und Meghan zogen sich im Jahr 2020 gemeinsam mit ihren Kindern von ihren royalen Pflichten zurück, was immer noch für eine anhaltende Spannung zwischen den Parteien sorgt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, britische Royals

Getty Images König Charles und Prinz William im Army Aviation Centre im Mai 2024

