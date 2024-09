Rippe gebrochen? So geht es Stefan Raab nach dem Boxkampf

Stefan Raab (57) scheint sich nach seinem Boxkampf schneller als erwartet erholt zu haben. Wie Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL, bei "Punkt 12" nun bekannt gibt, sei der Entertainer nach seiner Niederlage gegen Regina Halmich (47) wohlauf. "Es geht ihm gut. Es ging ihm gestern auch schon sehr gut", verrät sie und sei davon ausgegangen, dass Stefan große Schmerzen haben würde. Besonders seine Rippe habe ihm unmittelbar nach dem Kampf Sorgen bereitet. Die Stelle habe der einstige TV Total-Moderator mittlerweile röntgen lassen – das Ergebnis: Sie ist nicht gebrochen.

Stefans TV-Comeback war zudem keine einmalige Sache – bereits am Mittwoch startet der TV-Star mit seiner neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+. Laut Inga vereint die Show das Beste aus der bekannten Raab-Welt: Humorvolle Rückblicke auf die Woche, spannende Spiele gegen Kandidaten und Stefans unverwechselbaren Ehrgeiz. Dabei wird Stefan sowohl als Quizmaster auftreten als auch in diversen Spielrunden gegen die Teilnehmer antreten. Inga beschreibt die neue Show als "ein bisschen wie die böse Version von Günther Jauch (68)".

Stefan Raab ist eine große Persönlichkeit in der deutschen Fernsehlandschaft. Nach seinem Rückzug aus dem TV im Jahr 2015 hat er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit seinem Boxkampf gegen Regina Halmich am Samstag feierte er dann sein überraschendes TV-Comeback. Dafür habe Stefan ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel gespielt. "Ich bin nicht viel rausgegangen und habe mich nur zwischen der Firma und den Orten bewegt, wo ich hin und wieder hinmusste. Aber ich bin natürlich nicht in den Supermarkt oder so gegangen. Das mache ich sonst eigentlich, aber ich habe versucht, mich bedeckt zu halten", verriet er gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment Der deutsche TV-Star Stefan Raab

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / Willi Weber Regina Halmich, Karoline Pütz und Stefan Raab bei "Der Clark Final Fight" im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige