Brooke Shields (59) hat keine Angst vor dem Älterwerden

Brooke Shields (59) feiert das Älterwerden! Seit ihren Kindertagen steht Brooke im Rampenlicht. In einem Interview mit People sprach sie jetzt über die positiven Seiten des Älterwerdens und ihre Einstellung ist erfrischend optimistisch: Die Schauspielerin stellte klar, dass die negative Darstellung dieses Prozesses in der Gesellschaft nicht ihrer Lebensrealität entspricht. Stattdessen sieht die Hollywood-Ikone in jedem Jahr eine neue Chance. Brooke, die seit ihrer Jugend für ihr gutes Aussehen gefeiert wurde, sprach außerdem offen darüber, wie sie damit umgeht, nicht mehr wie in ihren 20ern auszusehen. "Ja, ich sehe nicht mehr aus wie damals. [...] Aber ich will die stärkste und körperlich fitteste Version von mir selbst sein", erklärte sie.

Die Hollywood-Bekanntheit, die sich auch kritisch mit kosmetischen Eingriffen auseinandergesetzt hat, sieht das Älterwerden als Chance für eine neue, aufregende Lebensphase. Im Rahmen ihrer neuen Kampagne "Thrive@50+" möchte sie daher zeigen, dass es nach der Lebensmitte nicht bergab geht, sondern neue spannende Möglichkeiten warten. So ermutigt sie Menschen über 50, ihre Gesundheit selbstbewusst zu steuern – und über wichtige Risiken wie Gürtelrose Bescheid zu wissen.

Bereits als junge Frau feierte Brooke große berufliche Erfolge und wurde zur Ikone, doch auch persönlich hat sie zahlreiche Meilensteine erreicht: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Henchy hat sie zwei Töchter, Rowan und Grier, deren Aufwachsen ihre Sicht auf das Leben stark geprägt hat. Erst kürzlich gab sie in einem Interview mit People zu, dass sie Angst davor hat, bald ein "leeres Nest" zu haben. Dennoch ist sie voller Bewunderung für die jungen, selbstbewussten Frauen, zu denen ihre Töchter heranwachsen. "Ich werde sie wirklich vermissen", fügte sie hinzu. Für Brooke scheint sich damit ein weiterer neuer Lebensabschnitt anzukündigen, den sie mit ihrer optimistischen Lebensweise sicher gut meistern wird...

Instagram / brookeshields Brooke Shields und Chris Henchy, Ehepaar

Getty Images Rowan Francis Henchy, Brooke Shields und Grier Hammond Henchy

