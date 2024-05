23 Jahre verheiratet: Brooke Shields teilt Hochzeitsbilder!

Brooke Shields (58) möchte diesen Meilenstein auch mit ihrer Community teilen! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Chris Henchy feiern dieses Jahr ihren 23. Hochzeitstag – auf Instagram postet die "Die blaue Lagune"-Darstellerin nun Bilder ihres besonderen Tages: Die Liebe zwischen ihnen ist deutlich zu spüren! Überglücklich lächeln Brooke und ihr Liebster in die Kamera. In einem trägerlosen weißen Hochzeitskleid gab die Hollywood-Bekanntheit dem Filmproduzenten das Jawort. Chris trug ein weißes Jackett und passte somit perfekt zu seiner Braut. Anscheinend feierten sie aber zwei Zeremonien. Denn andere Bilder zeigen das Paar in schlichteren Outfits. Die Beauty trug zu ihrem hellen, weit ausgeschnittenen Kleid einen Blumenkranz im Haar.

"23 Jahre bin ich mit der Liebe meines Lebens verheiratet. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, mit dir festzustecken", neckt Brooke ihren Mann liebevoll in der Bildunterschrift. Die Fans sind begeistert von dem Beitrag. "Herzlichen Glückwunsch – und schaut euch an, was ihr euch aufgebaut habt. Eine wunderschöne Familie", kommentiert beispielsweise eine Nutzerin. Die beiden durften zwei gemeinsame Töchter auf der Welt begrüßen. Dass das Leben als Mama nicht immer leicht ist, betonte der TV-Star zuletzt in einem Interview.

Gegenüber People erklärt sie, dass man als Elternteil stets Sorgen habe: "Als Eltern ist man nie entspannt." Ihre Kinder sind nun bereit, alleine zu wohnen und werden demnächst ausziehen, was der 58-Jährigen Angst mache: "Der Gedanke, nicht mehr rund um die Uhr in dem Haus mit diesen Leuten zu leben, die ich großgezogen habe, ist einfach sehr fremd... Es ist, als würde ich in ein völlig fremdes Gebiet gehen." Ihr Chris wird ihr aber sicherlich Trost spenden. Eines ihrer Geheimnisse für eine glückliche Ehe ist es nämlich auch, immer über alles zu sprechen.

Getty Images Brooke Shields im März 2023

Getty Images Brooke Shields und ihre Tochter Rowan, April 2022

