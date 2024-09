David und Victoria Beckham sind sich uneinig über Wohnort

David (49) und Victoria Beckham (50) stecken angeblich in einem Streit über ihre zukünftige Lebensweise fest. Der ehemalige Fußballprofi hat sich das ruhige Landleben in der Idylle von Oxfordshire zu eigen gemacht, während Victoria immer noch an ihrem jetsetmäßigen Londoner Lebensstil festhalten will. Laut dem Magazin Heat sorgen diese gegensätzlichen Wünsche für Spannungen in ihrer Ehe. Eine Quelle berichtet: "David ist in den Cotswolds in seinem Element, [...] aber Victoria macht sich Sorgen, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln und letztlich getrennte Leben führen könnten."

David macht kein großes Geheimnis daraus, dass er nach einem ruhigeren Leben auf dem Land strebt, jetzt, wo alle ihre Söhne ausgezogen sind. Victoria wuchs in Hertfordshire auf und empfindet die Großstadt als belebend und dynamisch. "Sie ist noch nicht bereit, ihren großstädtischen Lebensstil aufzugeben, und kann sich auch nicht vorstellen, dass sie das für eine lange Zeit will. Aber sie weiß auch, wie sehr David den Umzug anstrebt", führt die Quelle aus.

Das Anwesen der Beckhams auf dem Land bietet alles, was das Herz begehrt: eine Sauna, ein Tauchbecken, einen ummauerten Garten, einen Fußballplatz, ein Gym, einen Swimmingpool sowie einen künstlich angelegten See. David hat seine neu entdeckte Leidenschaft fürs Gärtnern geschickt in den Alltag integriert und zeigt regelmäßig auf Instagram stolz seine heimischen Gewächse wie Grünkohl, Frühlingszwiebeln und rote Kohlköpfe. Victoria hingegen jettet noch immer liebend gern um die Welt und besucht unter anderem die größten Fashionshows der Welt.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im Juni 2023

Instagram / davidbeckham David Beckham, Fußballstar

