Dieses Geschenk hat David Beckham zu Weihnachten bekommen!

Was schenkt man jemandem, der sich alles kaufen kann? Victoria Beckham (49) hat in diesem Jahr die perfekte Antwort! Zusammen mit ihrem Mann David (48) bilden die beiden das absolute Glamour-Paar in der Promiszene, das so gut wie alles hat. Doch auch an Weihnachten beschenken sich die Beckhams immer gern. Und in diesem Jahr hat das Familienoberhaupt ein ganz besonderes Geschenk bekommen: Victoria überraschte ihren Gatten mit neuen Hausbewohnern!

Via Instagram veröffentlicht die Designerin einen ziemlich witzigen Clip von David, wie er sein Weihnachtsgeschenk füttert – ja, richtig gelesen: füttert! Denn der 48-Jährige hat eine ganze Hühnerschar zu Weihnachten bekommen. "Was schenkt man David nur zu Weihnachten?", schreibt die Spice Girls-Bekanntheit zu dem Video und fügt noch ein Hühner-Emoji hinzu.

Ziemlich gern und auch oft teilen die Beckhams Einblicke in ihr Privatleben mit ihrer Netz-Community. Vor allem Victoria beweist dabei oftmals ihren ziemlich trockenen, britischen Humor – denn kurz vor Weihnachten hatte sie noch ein Schmankerl für die Fans parat. "Work-out am Morgen mit dieser Liebesmaschine", kommentierte sie einen Beitrag von Davids Sportsession.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, Weihnachten 2023

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinen Hühnern

Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham an Weihnachten 2023

