Hat Miley Cyrus bei ihrem Megahit "Flowers" abgeschrieben?

Miley Cyrus (31) sieht sich derzeit mit einer Klage wegen Urheberrechtsverletzung konfrontiert, nachdem sie angeblich Teile von Bruno Mars' (38) Song "When I Was Your Man" für ihren Grammy-prämierten Hit "Flowers" abgekupfert haben soll. Die Klage wurde von Tempo Music Investments eingereicht, die nach eigenen Angaben Anteile an den Urheberrechten von Brunos Song besitzt. In den offiziellen Dokumenten, die TMZ vorliegen, heißt es, dass "Flowers" viele musikalische Ähnlichkeiten mit der 2012 veröffentlichten Ballade des Sängers aufweist, einschließlich der Melodie, Harmonien, Akkordfolgen und sogar einiger Textpassagen.

In der Klage heißt es weiter, dass die Ähnlichkeiten zwischen "Flowers" und "When I Was Your Man" so groß seien, dass eine bewusste Kopie von der Musikerin und ihrem Team vorliegen müsse. Tempo Music fordert nicht nur Schadenersatz, sondern auch, dass die Verbreitung und Aufführung von "Flowers" eingestellt wird. Dies könnte bedeuten, dass der Song aus digitalen Plattformen und zukünftigen physischen Veröffentlichungen ihres Albums "Endless Summer Vacation" entfernt werden müsste. Weder Miley noch Bruno haben sich bisher öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert.

Miley, die bereits im Alter von 12 Jahren mit ihrer Hauptrolle in der Disney-Serie Hannah Montana berühmt wurde, hat mit "Flowers" einen der größten Erfolge ihrer musikalischen Karriere erzielt. Der Song gewann nicht nur den Grammy für die beste Pop-Solo-Performance, sondern auch für die Aufnahme des Jahres. Die Sängerin hat in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie lange es gedauert hat, bis sie von der Recording Academy anerkannt wurde. Trotz der aktuellen rechtlichen Probleme genießt sie weiterhin eine beeindruckende Karriere, zu der Hits wie "Party in the U.S.A." und "Wrecking Ball" zählen.

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

