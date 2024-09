Lauter Fremde: So war damalige Hochzeit für Sophie Winkleman

Sophie Winkleman (44) und Lord Frederick Windsor (45) feierten vor 15 Jahren ihre prunkvolle Hochzeit. Laut Daily Mail gab sich das Paar im Hampton Court Palace, einem Schloss im äußersten Südwesten Londons, das Jawort. Gefeiert wurde anschließend in der herrschaftlichen Ormeley Lodge, dem Wohnsitz von Lord Fredericks Patentante Lady Annabel Goldsmith. Die Gästeliste umfasste 400 Personen, darunter auch Prinzessin Eugenie (34), der Herzog und die Herzogin von Kent sowie Lady Annabel Goldsmith selbst. Sophies Halbschwester, die TV-Moderatorin Claudia Winkleman, war ebenfalls anwesend. Sophie gesteht nun in einem Interview mit Tatler, dass sie kaum jemanden bei ihrer eigenen Hochzeit gekannt habe: "Ich hatte meine besten Freunde dabei, aber im Grunde war das Fest voller Gesichter, die ich noch nie zuvor gesehen hatte."

Außerdem gibt die 44-Jährige in dem Gespräch zu, dass sie die komplette Hochzeitsplanung ganz bewusst ihrer Schwiegermutter Princess Michael of Kent überlassen habe, um sich gegen den "Bridezilla"-Stereotypen zu wehren. Sogar das knapp 6.000 Euro teure Hochzeitskleid wurde von ihr ausgewählt: ein funkelndes Seidenkleid mit herzförmigem Ausschnitt und dreimeterlanger Schleppe, entworfen von Anna Bystrova von Roza Couture. Bemerkenswert ist, dass das Paar ein lukratives Angebot eines Promi-Magazins für exklusive Hochzeitsfotos ausschlug, obwohl Sophies Eltern rund 47.500 Euro für den großen Tag bereitgestellt hatten.

Sophie und Lord Frederick, der ein Cousin zweiten Grades von König Charles (75) ist, lernten sich an einem Silvesterabend vor 17 Jahren in Soho kennen. Die Schauspielerin, bekannt aus der TV-Komödie "Peep Show", zog kurz nach der Hochzeit mit ihrem Ehemann nach Los Angeles, um ihre Schauspielkarriere fortzusetzen. Während Sophie in erfolgreichen Serien wie Two and a Half Men und "Death in Paradise" zu sehen war, arbeitete Lord Frederick als Bankmanager bei JP Morgan. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Maud Elizabeth Daphne Marina und Isabella Alexandra May, und lebt mittlerweile wieder in Großbritannien.

Getty Images Sophie Winkleman und Frederick Windsor

Getty Images Sophie Winkleman, Lord Frederick Windsor und ihre Kinder in Westminster Abbey, 2023

