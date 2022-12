Royales Familienmitglied nimmt König Charles & Co. in Schutz

Seit 2009 ist die Schauspielerin Sophie Winkleman (42) nun schon Teil der britischen Königsfamilie. In dem Jahr hatte sie nämlich Lord Frederick Windsor (43) geheiratet. Der Royal ist der Sohn von Queen Elizabeths (✝96) Cousin Prinz Michael von Kent. Im Zuge der Dokumentation "Harry & Meghan" und der neuen Staffel von The Crown haben die Royals einiges an Gegenwind bekommen. Jetzt nahm Sophie König Charles III. (74) und andere Mitglieder der Königsfamilie in Schutz!

Die Two and a half Men-Darstellerin bestätigte gegenüber The Spectator, dass sie die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in London verbringe. Dort werde sie sich nicht bloß mit ihren Eltern treffen, sondern auch mit Fredericks königlicher Verwandtschaft. "Ich schätze meine zunehmende Vertrautheit mit den hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie. Sie arbeiten so hart und beschweren sich nicht über die brutale mediale Aufmerksamkeit, Kritiken, Lügen und fiktiven TV-Sendungen", sagte Sophie. Aus diesem Grund fühle sie sich geehrt, sie zu kennen.

Das ist jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass sich die Schauspielerin positiv über die britischen Royals geäußert hat. So fand sie bereits 2020 in einem Interview mit The Times bloß nette Worte über die Familie, in die sie eingeheiratet hat. "Die Königin war wundervoll, Prinz Charles war wundervoll, Prinz William ist himmlisch", schwärmte sie. Sophie sei mit offenen Armen empfangen worden und könne sich an keine einzige negative Erfahrung erinnern. "Jeder hat sich um mich gekümmert", fügte sie hinzu.

Getty Images Sophie Winkleman und Frederick Windsor

Getty Images Sophie Winkleman, 2022

Getty Images Lord Frederick Windsor und Sophie Winkleman bei ihrer Hochzeit, 2009

