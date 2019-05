Wo hat Prinz Harry (34) denn seine Gattin gelassen? Auch der frischgebackene Vater zählte am Samstagnachmittag zu den hochkarätigen Gästen der Royal-Hochzeit von Lady Gabriella Windsor (38) und ihrem Liebsten Thomas Kingston. Wie üblich war der Brite in Begleitung einer hübschen Brünetten – doch dabei handelte es sich nicht um seine Ehefrau Herzogin Meghan (37)! Die frühere Suits-Darstellerin hütete vermutlich ihren neugeborenen Sohnemann Archie Harrison. Doch wer war die Frau an Harrys Seite?

Bei der Beauty handelt es sich um Schauspielerin Sophie Winkleman (38). Laut Mirror begleitete sie Prinz Harry zu der Trauung, weil sie gute Bekannte seien. Die Britin hat übrigens nicht wenige Gemeinsamkeiten mit der Herzogin von Sussex: Genau wie Meghan hat Sophie bereits in einigen bekannten Filmen und Serien mitgespielt – darunter beispielsweise in "Die Chroniken von Narnia" und "Two and a Half Men". Zudem hat die Schönheit mit Lord Frederick Windsor (40) ebenfalls einen britischen Adligen geheiratet.

Sophies Gatte war übrigens auch zu Gast bei Lady Gabriellas Hochzeit – schließlich ist Frederick der Bruder der Braut! Die beiden sind die einzigen Kinder von Prinz und Prinzessin Michael von Kent. Laut Daily Mail soll Frederick mit seinen Eltern angereist sein, während seine Frau Prinz Harry Gesellschaft leistete.

Frank Augstein - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Anne, Sophie Winkleman und Prinz Harry

Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images Lord Frederick Windsor und seine Frau Sophie Winkleman

