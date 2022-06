Wer hätte das gedacht? Die Feierlichkeiten rund um das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) sind im vollen Gange. Mit dabei sind auch viele royale Gäste. Unter anderem sind Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) das erste Mal seit ihrem Rückzug aus dem Palast mit ihren beiden Kindern anwesend. Aber auch ein anderer Gast dürfte eingefleischten Serienfans bekannt vorkommen: Sophie Winkleman (41).

2009 heiratete Sophie Lord Frederick Windsor (43). Er ist der Sohn von Prince Michael George Charles Franklin of Kent, einem Cousin der Queen. Somit gehört die 41-Jährige ebenfalls zum britischen Adelskreis. Früher spielte die Schauspielerin unter anderem Rollen in Two and a Half Men und "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia".

Anlässlich des Thronjubiläums erschien auch das Pärchen zu den royalen Feierlichkeiten. Sophie trug dabei ein pinkes langes Kleid mit einer kleinen weißen Handtasche. In den Haaren trug sie einen farblich abgestimmten Blumenschmuck als Haarreifen. Damit zog die Brünette auf jeden Fall die Blicke auf sich. Ihr Mann hingegen entschied sich für einen schlichten grauen Anzug und ließ seine Frau für die Farbe sorgen.

Anzeige

Getty Images Sophie Winkleman, Juli 2012

Anzeige

Getty Images Lord Frederick Windsor und Sophie Winkleman bei ihrer Hochzeit, 2009

Anzeige

Getty Images Sophie Winkleman und Lord Frederick Windsor, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de