Nach ihrer Chemo: Prinzessin Kate ist "extrem stark"

Prinzessin Kate (42) hat kürzlich öffentliche Anerkennung von einem Mitglied der royalen Familie für ihre Tapferkeit während einer schwierigen Lebensphase erhalten. Sophie Winkleman (44), die mit Lord Frederick Windsor (45) verheiratet ist, lobte die Prinzessin von Wales in einem Interview mit Hello!. Sie erzählte, dass sie Kate zuletzt im Juli bei Wimbledon gesehen habe, was einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Prinzessin im Jahr 2024 war. Sie beschrieb Kate als "wunderschön wie immer" und fügte hinzu: "Sie ist unglaublich tapfer und macht das alles so gut."

Kate hatte im Januar eine geplante Bauchoperation und gab dann im März bekannt, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. In einer Videobotschaft teilte sie im September mit, dass sie die Chemotherapie abgeschlossen habe, aber der Weg zur vollständigen Genesung noch lang sei. Seit ihrer Ankündigung hat sie mehrere Treffen auf Schloss Windsor abgehalten und besuchte kürzlich eine Aufführung des Balletts "Giselle". Sophie, die Lady Frederick Windsor genannt wird, sprach auch über König Charles (75), der ebenfalls dieses Jahr an Krebs erkrankt ist und trotz allem seine Verpflichtungen wahrnimmt. Sie erklärte: "Er kämpft gegen den Krebs und gönnt sich keine Pause. Er ist ein unglaublich inspirierender Mann."

Privat ist Sophie eng mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie verbunden, insbesondere mit Prinzessin Eugenie (34), die die Patentante von Sophies erstem Kind Maud ist. Sophie selbst ist Schauspielerin und arbeitet unter ihrem Mädchennamen Winkleman. Kate konzentriert sich derweil auf ihre Gesundheit, plant aber, in den kommenden Monaten einige öffentliche Verpflichtungen wahrzunehmen, und hofft, die jährliche Gedenkfeier für gefallene Soldaten in Whitehall im November sowie ihr Weihnachtsliederkonzert in der Westminster Abbey im Dezember besuchen zu können.

Getty Images König Charles III., September 2024

Getty Images Sophie Winkleman und Frederick Windsor

