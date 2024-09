Leyla Lahouar wurde im Urlaub von Friseursalon abgezockt

Leyla Lahouar (28) und ihr Freund Mike Heiter (32) gönnen sich derzeit eine sommerliche Auszeit in der Türkei. Nun berichtet die einstige Der Bachelor-Kandidatin allerdings, dass sie in eine Falle getappt ist: "Ich wurde einfach abgezockt. Ich war beim Friseur. Waschen und Föhnen: 25 Euro. Ich gebe dem 50 Euro und er gibt mir fünf Euro zurück und ich habe es erst gar nicht gemerkt", berichtet Leyla niedergeschlagen in ihrer Instagram-Story. Zurück in den Laden traut sie sich allerdings nicht mehr.

Aber die Sache könnte sich noch zum Guten wenden: Denn mit ihrer Reichweite konnte Leyla schon andere Frauen erreichen. "Mich haben gerade einfach zwei Frauen angeschrieben, ob ich den einen Friseur meine", meldet sich die Dschungelcamp-Bekanntheit wenig später zurück. Das will Leyla nun nachprüfen und dann ihre Follower warnen: "Wenn sich herausstellt, dass der Friseur das öfter macht, dann werde ich das auf jeden Fall posten, damit da keiner mehr von euch hingeht."

Abseits von ihrem Friseur-Fauxpas haben Leyla und Mike aber einen richtig schönen Urlaub. In den vergangenen Tagen teilten die Reality-TV-Stars ziemlich viel Content aus der Türkei. An einem Abend hatte der Love Island-Star sogar eine Überraschung für seine Angebetete parat: In einer Bar ließ er auf einer Leinwand die Worte "I love you, Leyla" projizieren!

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter, Spetember 2024

