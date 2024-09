Mike Heiter überrascht seine Leyla mit süßem Liebesbeweis

Damit hat Leyla Lahouar (28) wohl nicht gerechnet! Die Influencerin und ihr Partner Mike Heiter (32) sind dem Herbst entflohen und genießen aktuell einen sonnigen Urlaub in der Türkei. Ihre Fans nehmen die beiden Realitystars in ihrer Instagram-Story mit und teilen regelmäßig Einblicke aus ihrem Urlaubsalltag. Mike hat sich offenbar intensiv darüber Gedanken gemacht, wie er seiner Partnerin ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Während eines Besuches in einer Bar projiziert der Ex von Elena Miras (32) kurzerhand die Worte "I love you, Leyla" auf zwei große Leinwände. Leyla kann ihr Glück kaum fassen und beginnt sofort vor Freude herumzuschreien und aufzuspringen. Als Dankeschön gibt sie ihrem Mike einen dicken Schmatzer.

Erst vor wenigen Tagen überraschten Mike und Leyla ihre Communitys mit einem ungewöhnlichen Bild aus ihrem Antalya-Urlaub. Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin lag mit weit auseinandergespreizten Beinen auf einer Liege am Pool. Dazwischen machte es sich Mike "gemütlich", wie er zu dem Bild im Netz schrieb. Mit einem breiten Grinsen sowie einer semitransparenten Sonnenbrille lächelte der Vater einer Tochter verschmitzt und zufrieden in die Kamera.

Mike und Leyla lernten sich Anfang des Jahres bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kennen – mit der Liebe brauchte es ein bis zwei Anläufe mehr. Böse Zungen behaupteten nach der Ausstrahlung mehrfach, dass die Liebe zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten nur von kurzer Dauer sein würde. Mittlerweile gelten die beiden Influencer aber als wahres Traumpaar! Schon in wenigen Monaten, genauer gesagt am 14. März, dürfen Mike und Leyla ihr Einjähriges feiern.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter, Spetember 2024

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im März 2024

