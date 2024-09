Massimo Sinató wird bald zum Musicalstar bei "Moulin Rouge"

Massimo Sinató (43), bekannt aus der TV-Show Let's Dance, feiert einen neuen Karriereschritt: Er wird in einer exklusiven und limitierten Reihe von 16 Vorstellungen im Musical "Moulin Rouge" in Köln als Tangotänzer Santiago auf der Bühne stehen. Wie RTL berichtet, ist seine Premiere für den 6. November geplant, genau zum zweijährigen Jubiläum des Musicals. Bis zum 15. Dezember schlüpft der Profitänzer dann regelmäßig in die Rolle des feurigen Draufgängers, in der er nicht nur tanzt, sondern auch singt.

Der 43-Jährige beschreibt die neue Aufgabe als bereichernd und spannend, besonders wegen der Zusammenarbeit mit dem kreativen Team des Musicals. "Mit Tanz bin ich aufgewachsen, aber Gesang und Schauspiel auf so einer großen Bühne sind eine ganz neue Herausforderung", erzählt der Profitänzer begeistert. Es sei ein Geschenk, von den Musical-Experten lernen zu dürfen: "Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Kreativteam ist wie eine Musicalschule und schon jetzt unglaublich bereichernd." Gemeinsam mit dem "Let's Dance"-Ensemble konnte er bereits im Frühjahr 2024 "Moulin Rouge"-Luft schnuppern, als die Show dort gastierte.

Abseits der Bühne gibt Massimo immer wieder Einblicke in sein Privatleben, das er mit seiner Kollegin und Frau Rebecca Mir (32) teilt. Die beiden lernten sich 2012 während der fünften Staffel von "Let's Dance" kennen und lieben. Seitdem sind sie ein gefeiertes Paar und teilen regelmäßig liebevolle Schnappschüsse auf ihren Social-Media-Kanälen. Seit 2021 sind die zwei Eltern eines kleinen Sohnes, dessen Namen sie nicht verraten. Rebecca, ebenfalls eine erfolgreiche Tänzerin, Moderatorin und Model, unterstützt Massimo sicherlich sehr in seiner neuen Rolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Massimo Sinató und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir, Massimo Sinató mit ihrem kleinen Kind im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige