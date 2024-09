Mike Heiter macht es sich zwischen Leylas Beinen "gemütlich"

Heiße Urlaubsgrüße von Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32): Die beiden Turteltauben genießen aktuell noch ein paar Tage im Warmen und versorgen ihre Fans mit Urlaubsbildern aus Antalya. Auf dem neuesten Selfie hat es sich der Reality-TV-Star am Hotel-Pool zwischen den Beinen seiner Liebsten "gemütlich" gemacht: So betitelt Mike jedenfalls den Instagram-Post, auf dem die beiden zusammen auf einer Liege liegen und der Sonnyboy frech in die Kamera grinst.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie ein eher ungewöhnliches Pärchenbild teilen – Leyla und Mike kennt man als echte Spaßvögel! Dabei ist es ihnen egal, wie es bei der Öffentlichkeit ankommt – diesen Schnappschuss nehmen die meisten aber mit Humor: "Die Geburt eines Mike Heiters – lustig", scherzt ein Nutzer, ein weiterer springt direkt auf den Joke-Zug auf: "Leyla hat ein Riesenbaby geboren." "Verrückte Mäuse, ihr passt so gut zusammen", schreibt ein anderer, während ein Follower Mikes Lage mit einem Zwinker-Emoji als die "Pole Position" bezeichnet. Die meisten scheinen sich einig: Der 32-Jährige und die Frankfurterin sind "definitiv ein Perfect Match."

Nach einem doch etwas holprigen Start kann man sich den Love Island-Star und die ehemalige Bachelor-Kandidatin wohl gar nicht mehr ohne einander vorstellen. Die zwei lernten sich als Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps kennen – nachdem es bei Leyla anscheinend direkt gefunkt hatte, brauchte Mike etwas länger, um sich über seine Gefühle klar zu werden. So einfach gab die Beauty aber nicht auf: Nach den Dreharbeiten lernten sie sich weiter kennen – und verliebten sich schließlich ineinander! Seit dem 14. März sind sie nun schon offiziell ein Paar und planen eine gemeinsame Zukunft. Der nächste Schritt steht auch schon fest: Vergangenen Monat verkündeten die Influencer, ein gemeinsames Zuhause gefunden zu haben. "Wir haben unser Häuschen gefunden. Unser Traumhäuschen in Frankfurt", schwärmte Leyla voller Vorfreude im Interview mit RTL.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juni 2024

