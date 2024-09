Nach Trennung: Tommy Fury schreibt neues Kapitel für Buch

Obwohl Tommy Fury (25) momentan mit der stürmischen Trennung von Langzeitfreundin Molly-Mae Hague (25) für Aufsehen sorgt, ist das nicht alles, wofür er bekannt ist: Tommy ist ein professioneller Boxer – der außerdem im nächsten Monat noch eine Autobiografie veröffentlichen will. Zwar steht das Werk an sich schon kurz vor dem Druck, trotzdem hat der Sportler jetzt doch noch eine kleine Veränderung daran vorgenommen. In seiner Instagram-Story erklärt er, dass er dem Ganzen noch ein Kapitel hinzugefügt hat! "Ich habe auch versucht, das Buch für euch so aktuell wie möglich zu halten. Ich habe ein zusätzliches Kapitel geschrieben, in dem es natürlich darum geht, was im vergangenen Monat passiert ist", erklärt er.

Das Buch an sich soll seinen Fans einen tieferen Einblick in sein vielschichtiges Leben geben. Wie er im März auf seinem Account bereits angekündigt hatte, dürfen seine Fans so herausfinden, wie es für ihn ist, "Profiboxer, Fernsehstar, Mental-Health-Coach, Verlobter und Vater" gleichzeitig zu sein. Die Rolle des Verlobten hat er mittlerweile verloren: Im August hat sich Molly-Mae von ihm getrennt. Während eines Männerurlaubs in Mazedonien hatte er seine Partnerin mit einer Dänin betrogen, wie diese selbst in einem Statement auf der Plattform bestätigte. Nun teilen sich Tommy und Molly das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Bambi.

Vor wenigen Tagen wurde gemunkelt, ob sich das Influencer-Pärchen möglicherweise wieder annähert. Doch ein Insider zerschlug diese Idee bereits: Die Blondine habe keinerlei Interesse daran, erneut etwas mit ihrem Ex anzufangen. "Molly-Mae konzentriert sich im Moment nur darauf, ihr Geschäft so gut wie möglich zum Laufen zu bringen", führte die anonyme Quelle gegenüber The Sun aus.

