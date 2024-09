Nicole Scherzinger posiert in metallischem Bikini am Strand

Nicole Scherzinger (46) genießt aktuell einen sonnigen Strandurlaub. Gemeinsam mit ihrem Partner Thom Evans (39) lässt sie vor einer malerischen Kulisse die Seele baumeln und teilt ihre Urlaubserinnerungen mit ihren Fans auf Instagram. In einem metallisch glänzenden, türkisfarbenen Bikini posiert das einstige Pussycat Dolls-Mitglied am Strand. Zwischen der Bilderreihe finden sich auch zwei Selfies von Nicole und ihrem Verlobten, auf dem sie zufrieden in die Sonne blicken. Zu den Urlaubsgrüßen schreibt die Sängerin: "Sonne tanken und den Sommer noch ein bisschen länger festhalten."

Nicole und Thom nehmen ihre Community regelmäßig mit durch ihr Leben. Erst vor wenigen Tagen teilte die 46-Jährige einige Fotos von sich und ihrem Partner im Netz. Gemeinsam posierten die Turteltauben beispielsweise vor einem bunten Segelboot. Auch auf diesem Schnappschuss zeigte sich Nicole von ihrer besten Seite: In einem schwarzen Neckholder-Bikini gekleidet und mit einem bunten Tuch um die Hüften geschwungen ist sie neben Thom in den Wellen zu sehen.

Nicole und Thom gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Monaten hielt der einstige Rugby-Spieler um die Hand seiner Partnerin an. Auch über Nachwuchs denken die Sängerin und der Sportler bereits nach. "Ich bin so gesegnet mit meiner Karriere, sie hält mich echt auf Trab. Aber ich denke, der richtige Moment für ein Kind rückt näher", verriet Nicole im Interview mit RTL.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans im September 2024

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

