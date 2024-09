Schadenfreude? Mariah Carey glaubt Drama um J.Lo ist Karma

Sie kann es anscheinend nicht lassen: Mariah Carey (55) ist schon seit Jahren in einen Streit mit Jennifer Lopez (55) verwickelt. Die beiden Pop-Diven lassen immer mal wieder die ein oder andere zickige Bemerkung übereinander fallen – obwohl J.Lo in den vergangenen Monaten ganz andere Sorgen hatte! Die Scheidung von Ben Affleck (52) hat der Sängerin einige Pläne ruiniert. So musste sie zum Beispiel ihre diesjährige Sommertour absagen. Wie ein Insider gegenüber InTouch verrät, soll Mariah das sehr genau verfolgt haben und hatte viel Freude daran, J.Lo auf die Nase fallen zu sehen. Die anonyme Quelle ist sich sicher: "Mariah glaubt, dass das Karma Jen in den Hintern beißt, weil sie nicht so talentiert ist, wie sie denkt und viel zu arrogant ist."

Dass die "Touch My Body"-Sängerin nun ihre eigene große Tour plant, soll für Jen eine große Motivation sein, ihre eigenen Pläne schleunigst zum Laufen zu bringen. Angeblich soll die "On The Floor"-Interpretin versuchen wollen, sich mit Mariah zu messen und ihr die "Fans der Weihnachtszeit" wegzunehmen, an denen diese sehr hängt. Doch auch Mariah will laut dem Insider beweisen, dass sie noch immer an der Spitze ihrer Karriere steht: "Mariah ist besonders aufgeregt zu zeigen, dass sie es immer noch drauf hat, wenn es darum geht, die meisten Tickets zu verkaufen. Besonders nachdem J. Lo ihre Konzerttournee absagen musste", erklärt der Informant.

Eine erfolgreiche Tour würde Mariah gerade recht kommen – laut Daily Mail soll es im Geldbeutel der Sängerin nämlich etwas mau aussehen. Angeblich würden auf ihrem Penthouse in New York gleich mehrere Hypotheken im Wert von fast 17 Millionen Euro lasten! Hierüber soll sich die Ex von Nick Cannon (43) ihren luxuriösen Lifestyle finanzieren, für den sie so bekannt ist. Doch die vermeintliche Geldflaute könnte sich mit der kommenden Weihnachtszeit auch schnell wieder erledigt haben – immerhin landet Mariah jedes Jahr mit ihrem Hit "All I Want For Christmas" in den Charts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige