Kredit: Steckt Mariah Carey in finanziellen Schwierigkeiten?

Mariah Carey (55) liebt ihr Luxusleben. Die "Touch My Body"-Interpretin soll ein Vermögen von über 300 Millionen Euro haben und ist dafür bekannt, ihr Geld auch gerne auszugeben. Doch Daily Mail berichtet nun, dass die Sängerin momentan mit Geldproblemen zu kämpfen hat. Auf ihrem New Yorker Penthouse sollen inzwischen mehrere Hypotheken im Wert von rund 16,7 Millionen Euro lasten, von denen 9,5 Millionen Barvorschüsse sein sollen. Mit diesem Geld soll sich die US-Amerikanerin ihren sehr teuren Lifestyle finanzieren – besonders Designerkleidung, Geschenke und Champagner haben es Mariah demnach angetan.

Die Fans der Sängerin sind von diesen Enthüllungen überrascht, allerdings scheinen sie sich keine Sorgen um ihr Idol zu machen. Ein User schreibt auf X: "Keine Panik, ihre jährlichen Einnahmen sind bereits auf dem Weg." Damit spielt der Nutzer auf ihren Hit "All I Want for Christmas Is You" an, mit dem Mariah jedes Jahr zur Weihnachtszeit in den Charts landet. Auch Finanzexperte Doug Perry ist sich sicher, dass sie sich auf diese Geldquelle verlassen kann. "Solange ihre Weihnachtsmusik weiterhin gespielt wird, braucht sie gar keine neue Musik zu machen, um relevant zu bleiben", erklärt er gegenüber der Zeitung.

Mariah muss aktuell nicht nur wegen ihrer finanziellen Probleme eine schwere Zeit durchmachen. Im August verstarben zwei Familienmitglieder der 55-Jährigen. Im Interview mit People offenbarte sie: "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Traurigerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren." Besonders zu ihrer Mama Patricia hatte sie eine enge Beziehung. Die gesamte letzte Woche ihres Lebens habe Mariah mit ihr verbracht.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

