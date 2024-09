Schauspielerin Ana de Armas will Hollywood den Rücken kehren

Ana de Armas (36) hat eine weitreichende Entscheidung getroffen: Die Schauspielerin verlässt das hektische Los Angeles und zieht sich in das ländliche Vermont zurück. Bei der Premiere ihres neuen Films "Eden" auf dem Toronto International Film Festival erklärte sie gegenüber E! News ihre Beweggründe. "Wir alle wollen die Möglichkeit haben, uns unseren eigenen sicheren Ort zu schaffen. Ich habe diese Entscheidung selbst getroffen. Ich habe ein Zuhause gefunden, in dem ich mich wirklich abseits vom Alltag fühle", sagte Ana.

Nicht unerheblich für ihre Entscheidung war die ständige Aufmerksamkeit der Paparazzi, die besonders während ihrer Beziehung mit Ben Affleck (52) im Jahr 2020 extrem gewesen sei. Obwohl die Beziehung Anfang 2021 endete, hinterließ der Medienrummel Spuren. "Man spürt einfach, wann es Zeit für eine Veränderung ist", erklärte Ana. Sie betonte die Wichtigkeit, auf sich selbst zu achten und herauszufinden, was einem wirklich guttue und was nicht. Der Umzug war offensichtlich nicht nur eine Flucht, sondern eine bewusste Entscheidung für ein ruhigeres Leben.

Ana erlangte ihren Durchbruch mit dem Film "Knives Out" im Jahr 2019 und hat seitdem in mehreren hochgelobten Filmen mitgewirkt, darunter "No Time to Die" und "Blonde", in welchem sie in die Rolle von Marilyn Monroe (✝36) schlüpfte. Diese Rolle brachte ihr eine Oscar-Nominierung ein. Trotz des kritischen Zuschauerfeedbacks zu "Blonde" habe Ana wertvolle Erfahrungen gemacht, wie sie im Interview mit The Hollywood Reporter erklärte: "So hart es auch ist, zu hören, wenn die Leute deinen Film nicht mögen, es ist, wie es ist. Es war kein Film, der gemacht wurde, um den Leuten zu gefallen", meinte die Schauspielerin. Auch wenn sie Los Angeles verlassen hat, wird die Stadt immer eine besondere Bedeutung für sie haben, insbesondere wegen der intensiven Dreharbeiten zu "Blonde".

