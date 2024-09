Steckt Prinzessin Kate hinter Williams Annäherung an Harry?

Vor wenigen Tagen feierte Prinz Harry seinen 40. Geburtstag und bekam ganz überraschend öffentliche Glückwünsche der britischen Königsfamilie, mit denen er eigentlich im Zwist liegt. Die Königshausexpertin Jennie Bond glaubt, dass Harrys Schwägerin, Prinzessin Kate (42) wohl hinter der Annäherung ihres Ehemannes Prinz William (42) stecken könnte. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Catherine Einfluss auf das Erweichen des unerbittlichen Standpunktes ihres Ehemannes hatte", äußert sie sich gegenüber Mirror.

In einem kürzlich veröffentlichten Video auf Instagram, in dem Kate das Ende ihrer Chemotherapie ankündigte, verriet die Britin zudem, dass ihre Krebserkrankung ihr eine "neue Perspektive" gegeben habe. Jennie sieht das als Hinweis darauf, dass sie William dazu ermutigt habe, die vergangenen Streitigkeiten mit seinem kleinen Bruder ruhen zu lassen und die extrem zerrüttete Beziehung zu reparieren. "Was ihr gerade unheimlich wichtig ist, ist, Familie zu lieben und geliebt zu werden. Vielleicht hat sie William überzeugen können, dass das Leben zu kurz ist, um einen Groll zu hegen", vermutet die Expertin weiter im Gespräch mit dem Magazin.

Neben Williams Statement veröffentlichten auch König Charles (75) und Königin Camilla (77) eine herzliche Nachricht auf ihrem offiziellen Social-Media-Account. Gegenüber OK! Magazine hatte ein Insider zuvor ausgeplaudert, dass es ein großes Bestreben des Monarchen sei, dass die Familie sich wieder annähert: "Es ist Charles' größter Wunsch, dass sich die Familie wieder gut versteht." Ein Schritt in die richtige Richtung wurde nun zumindest schon einmal getan.

Getty Images Prinzessin Kate, 2024

Getty Images König Charles beim The Braemar Gathering 2024

