Wegen dieser Frage machte Ralf Schumacher seine Liebe publik

Im Juli überraschte Ralf Schumacher (49) die Öffentlichkeit mit einem besonderen Beitrag im Netz: Der ehemalige Formel-1-Star machte seine Beziehung mit Étienne Bousquet-Cassagne publik. Die zwei gehen schon seit Langem gemeinsam durchs Leben. Warum entschied sich der Rennfahrer also genau zu dem Zeitpunkt dazu, über die Beziehung zu sprechen? Wie er im Interview mit RTL verrät, war der Auslöser für diesen Schritt eine scheinbar einfache Frage eines alten Bekannten während eines Treffens in Saint-Tropez, der wissen wollte, ob er eine neue Frau an seiner Seite habe. Für Ralf war dies der Moment, um ihre Liebe offiziell zu machen – es sei für seinen Étienne einfach "unfair", sich solche Fragen anhören zu müssen.

Kurz darauf entschied sich der 49-Jährige, seinen Partner mit einem Post im Netz vorzustellen. Er suchte ein Bild heraus und stellte es online – nur Minuten später war das Medienecho enorm. "Mit dieser Strahlkraft habe ich nicht gerechnet", erzählte Ralf im Gespräch mit dem Sender. Trotz der immensen Aufmerksamkeit sei ihm vor allem eines wichtig gewesen: den Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Der Motorsportler betont: "Ich hatte schon ein bisschen Bedenken in letzter Zeit, [...] wir sind ja immer zusammen unterwegs, dass das dann irgendwann mal rauskommt. Ich wollte dem nicht hinterherlaufen, sondern ich wollte da vorne bleiben und das selber mitbestimmen."

Zuvor war Ralf mit Cora Schumacher (47) liiert und bekam einen Sohn, den heute 22 Jahre alten David (22), mit der Reality-TV-Bekanntheit. Ihre Ehe endete nach 14 Jahren in einem öffentlichen Rosenkrieg. Nun, da er seine Liebe zu Étienne verkündet hat, wurde reichlich spekuliert, dass er seiner Ex damals nur etwas vorgespielt habe. Diese Vorwürfe streitet Ralf vehement ab. "Ich war verheiratet mit einer Frau, die ich geliebt habe, mit der ich einen wunderbaren Sohn habe. Glauben Sie, ich hätte es 14 Jahre mit einer Frau ausgehalten, wäre unsere Ehe ein Fake-Konstrukt gewesen? So ein unfassbarer Quatsch", stellte er kürzlich im Gespräch mit Bunte klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf Schumacher, Formel-1-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige