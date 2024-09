Das halten Sommerhaus-Fans von Sam Dylan und Rafis Beziehung

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sind bereits vor dem Staffelauftakt von Das Sommerhaus der Stars ins Kreuzfeuer der Reality-Fans geraten. Wegen seltener gemeinsamer Auftritte entstanden Gerüchte, dass die beiden im echten Leben schon lange getrennte Wege gehen und ihre Beziehung nur für ihre Teilnahme am Sommerhaus vorspielen. Sam und Rafis Verhalten in der ersten Folge scheint den Spekulationen alles andere als ein Ende zu setzen. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 18. September, 15:10 Uhr] geht hervor, dass ganze 562 von insgesamt 824 Teilnehmern (68,2 Prozent) denken, dass die Beziehung fake sei. Nur 262 Leser (31,8 Prozent) glauben, dass Sam und Rafis Liebe echt sei.

Auch im RTL-Interview bei "Punkt 8" wurde die vermeintlich vorgetäuschte Beziehung der Influencer zum Thema. "Rafi kann seine wahren Gefühle nicht wirklich zeigen", nahm Sam seinen Partner im Hinblick auf sein Verhalten in der Show in Schutz. Rafi betonte daraufhin: "Ich fahre jetzt nicht extra von Düsseldorf nach Köln, um extra eine Instagram-Story zu machen, für die Leute, die sagen, das ist fake." Ihre Freunde sowie Menschen in ihrem privaten Umfeld würden schließlich wissen, wie es wirklich zwischen den beiden laufe. "Meine Eltern würden mich rausschmeißen, wenn ich einen Fake-Freund zu Weihnachten mit nach Hause nehmen würde", stellte Sam weiter klar.

Schon bei ihrer Ankunft im Sommerhaus schien das Verhältnis zwischen Sam und Rafi nicht gerade harmonisch zu sein. Sam trug ein ausgefallenes Outfit mit einer langen Schleppe, da er glamourös ins Haus einziehen wollte. "Deine Gardine, deine Decke, was du da anhast, ist ja auch Glamour", bemerkte das Fitnessmodel daraufhin mit einem abwertenden Unterton. Das ließ sich Sam nicht gefallen und rieb Rafi unter die Nase, dass dieser seit drei Jahren nicht gebucht worden sei. Auch im weiteren Verlauf der ersten Folge nahmen die Sticheleien zwischen den zwei Realitystars nicht ab. "Rafi hat ja nur eine Zündschnur von eins bis zwei und die explodiert dann schon mal schnell", behauptete Sam.

Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten



