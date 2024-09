Der Starttermin für vierte "7 vs. Wild"-Staffel steht fest

Nach wochenlangen Spekulationen hat das Warten nun endlich ein Ende. Es steht schon etwas länger fest, dass 7 vs. Wild eine vierte Staffel bekommt. Wann die nächste Ausgabe der beliebten Survivalshow diesmal über die Bildschirme flimmert, war jedoch lange unklar. Jetzt hat das Rätseln ein Ende: Wie Quotenmeter berichtet, werden die neuen Episoden ab dem 1. Oktober auf Freevee und Amazon anlaufen. Die Folgen werden immer dienstags und freitags um Mitternacht veröffentlicht. Auf YouTube wird die Show ab dem 14. Oktober zu sehen sein – dort werden die Episoden jeweils montags und donnerstags erscheinen. Zusätzlich wird es außerdem wöchentliche "Behind The Scenes"-Folgen geben.

Die Details, die bisher bezüglich der neuen Staffel durchgesickert sind, machen auf jeden Fall Lust auf mehr: Joe Vogel, einer der Experten, die in diesem Jahr antreten, gab auf TikTok bereits einen kleinen Vorgeschmack: "Ich sage es ganz offen. Das ist die bisher härteste Staffel. Die absolut irrsinnigste Situation, die man sich vorstellen kann. [...] Es war lebensgefährlich und das ist kein Werbeversprechen." Für ihn sei das Abenteuer "der nackte Kampf ums Überleben" gewesen.

Auch der Cast ist bereits bekannt: In einem YouTube-Clip machte Organisator Fritz Meinecke (35) Ende August öffentlich, wer sich dem Abenteuer Wildnis stellen wird. Unter anderem sind der Musiker Joey Kelly (51), der Fitness-Influencer Flying Uwe (37) und Content Creatorin Julia Beautx (25) dabei. Ebenfalls am Start sind zudem die YouTuberin Sandra vom Kanal "Selfiesandra" und der Streamer "Let'sHugo". Auch zwei etwas erfahrenere Kandidaten sind mit an Bord: Der Biologe Joe Vogel und der Extremsportler Stefan von "Survival Deutschland" stellen sich ebenfalls der neuen Herausforderung.

Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Erfinder

Joey Kelly, Musiker

