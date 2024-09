Deswegen sind Adam Brody und Leighton ein unschlagbares Team

Da haben sich zwei gefunden, die sich beruflich und privat perfekt ergänzen! Adam Brody (44) und Leighton Meester (38) sind seit 2014 glücklich verheiratet. Dass das Ehepaar im Team perfekt funktioniert, hat bereits die Vergangenheit gezeigt: So haben die beiden schon für mehrere Projekte zusammengearbeitet, darunter der Abenteuerthriller "River Wild" aus dem vergangenen Jahr sowie die romantische Komödie "Life Partners" aus 2014. Nun wurde erneut deutlich, welch unschlagbares Team hinter dem Pärchen steckt: In einer Ausgabe des Podcasts "Armchair Expert" verriet Adam, dass er und seine Frau Leighton sich gegenseitig als Manager unterstützen und sogar dieselben Agenten haben. "Alles wird durch uns beide abgesegnet", erklärte der Schauspieler.

Der The O.C.-Star erwähnte außerdem, dass Leighton trotz ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere charmant unbewandert im Business sei. So plauderte er mit einem Zwinkern aus, dass seine Ehefrau häufiger namhafte Persönlichkeiten aus dem Show-Business nicht zuordnen könne – statt sich mit der geschäftlichen Seite ihres Berufes auseinanderzusetzen, fokussiere sich Leighton lieber auf ihre künstlerische Arbeit. Stolz berichtete er davon, dass seine Frau eine sehr poetische Ader habe und ihre intuitive, tiefgehende Sichtweise in Projektbewertungen einbringe: "Sie hat eine großartige Intuition und kann den Kern eines Drehbuchs erfassen."

Das Hollywood-Traumpaar, das sich während der Dreharbeiten zu "The Oranges" kennengelernt und 2014 geheiratet hat, zieht abseits des Rampenlichts zwei gemeinsame Kinder groß. Ihre Tochter Arlo wurde 2015 geboren, während der Name ihres 2020 geborenen Sohnes unbekannt bleibt. In einem Interview mit E! News aus November 2023 betonte die Gossip Girl-Darstellerin, wie dankbar sie für ihre Beziehung ist: "Wir sind super, super glücklich und erkennen, wie viel Glück wir miteinander haben. Wir schenken einander viel Respekt, Zeit und Aufmerksamkeit."

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester, Schauspieler

Leighton Meester und Adam Brody in New York

