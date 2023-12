Haben Adam Brody und Leighton ein Rezept für glückliche Ehe?

Was hält ihre Liebe so frisch? Im Jahr 2014 hatten Adam Brody (44) und Leighton Meester (37) den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Ein Jahr später erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Ihren Sohn durften sie im Jahr 2020 auf der Welt begrüßen. Auf Events zeigen sie sich noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Nun verrät Leighton, ob sie und Adam ein Rezept für ihre Ehe haben!

"Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis gibt. Ich denke, das ist in jeder Ehe individuell. In unserem Fall glaube ich, dass wir einfach gut miteinander auskommen. Wir mögen uns sehr", stellt die Gossip Girl-Darstellerin gegenüber US Magazine klar. Ihnen sei es besonders wichtig, viel mit ihren Kindern zusammen zu unternehmen: "Wir freuen uns darauf, uns zu entschleunigen und Zeit mit ihnen zu verbringen."

Im "Podcrushed"-Podcast erzählte der O.C. California-Star bereits zuvor, dass er sich bei ihrer ersten Begegnung direkt in Leighton verknallt habe: "Das erste Mal habe ich sie in einem Restaurant getroffen. Ich war sofort vernarrt in sie und das auch für eine Weile. Wir haben uns erst Jahre später richtig kennengelernt."

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody, Schauspieler

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester, Schauspieler

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester, Schauspieler

