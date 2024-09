DSDS-Auftakt: Erster Kandidat bekommt direkt die Goldene CD

Bei DSDS geht es stark los! Heute Abend beginnt die neue Staffel der Castingshow. Der erste Kandidat haut die Jury rund um Dieter Bohlen (70) direkt vom Hocker: Nissim Mizrahi aus Hamburg gibt die Songs "Walking By Myself" von Gary Moore und "How Am I Supposed To Live Without You" von Michael Bolton zum Besten und zeigt damit sein krasses Gesangstalent. Dieter ist direkt von dem 61-Jährigen begeistert und gibt ihm die Goldene CD! "Das ist noch nie passiert, dass wir am ersten Tag dem ersten Kandidaten die goldene Platte geben", freut sich der Poptitan. Nissim darf somit direkt in den Recall.

Nissim singt schon sein ganzes Leben lang. Vor seiner Teilnahme erzählt er im Interview, dass er im Alter von 15 Jahren sogar schon Platten mit Udo Lindenberg (78) aufgenommen hat! Zusätzlich geht er regelmäßig auf seinem TikTok-Account live und spielt Konzerte für seine Fans im Netz. Nun will der Barbesitzer DSDS erobern: "Ich bin nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte", betont er.

In diesem Jahr sitzen neben Dieter am Jurypult sein altbekannter Freund und DSDS-Star Pietro Lombardi (32) sowie Schlagerstar Beatrice Egli (36) und Rapperin Loredana (29). Ab sofort wird es 15 Folgen der Gesangsshow in den nächsten Wochen geben.

RTL / Markus Hertrich Nissim Mizrahi bei DSDS 2024

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

