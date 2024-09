Kevin Jonas schickt seiner Danielle süße Geburtstagsgrüße

Danielle Jonas feiert ihren 38. Geburtstag! Anlässlich dessen lässt ihr Mann Kevin Jonas (36) es sich nicht nehmen, seiner Liebsten zu gratulieren: Auf seinem Instagram-Account teilt er deswegen ein zuckersüßes Video und schreibt dazu: "Ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag! Ich bin so froh, dass ich mit dir das Leben feiern darf." Der Clip ist ein Zusammenschnitt aus unzähligen Momentaufnahmen. In einigen Szenen ist das Paar mit seinen Kindern über die Jahre hinweg zu sehen, doch viele Ausschnitte zeigen nur Kev und Dani. Sie küssen sich oder schmusen Arm in Arm. Man sieht sie auf einer Party und beim Bowling, in einem leeren Stadium und eng aneinander gekuschelt auf der Tanzfläche einer Party.

Der romantische Post scheint Danielle direkt zu verzaubern, denn sie kommentiert darunter: "Du hast mein Herz zum Lächeln gebracht." Auch die Fans zeigen sich ganz emotional und wünschen der Unternehmerin alles Gute zum Geburtstag. "Mein ganzer Respekt gilt der Dame, die die Herzen aller Jonas-Brothers-Fans erobert hat. Alles Liebe, schöne Frau", schreibt ein Supporter, während ein anderer meint: "Das ist so verdammt niedlich!" Dass sich die beiden bis über beide Köpfe lieben, rührt auch ihre Fans. "Kevin und Danielle lassen mich daran glauben, dass Liebe real ist. Ich weine gleich", meint ein weiterer User.

Die TV-Persönlichkeit und der Musiker haben sich 2007 kennengelernt. Nur zwei Jahre später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Mittlerweile sind sie Eltern einer zehnjährigen und einer siebenjährigen Tochter und lassen die ganze Welt regelmäßig an ihrem gemeinsamen Glück teilhaben. Erst vor wenigen Tagen postete Kevin ein Foto seiner Frau beim Tanzen auf einer Party und schrieb total süß dazu: "Dieses Mädchen ist mein Für-immer-Date."

Getty Images Kevin Jonas und Danielle Jonas, 2015

Instagram / kevinjonas Danielle Jonas, TV-Bekanntheit

