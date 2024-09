Nach Jahren in Köln: Tommi Schmitt ist nach Berlin gezogen

Tommi Schmitt (35) und Felix Lobrecht (35) sind aus ihrer Sommerpause zurück und überraschen ihre Podcast-Fans in der aktuellen Folge direkt mit einigen Neuigkeiten. Die erste Neuerung ist, dass "Gemischtes Hack" nun so oft wie möglich als Video aufgezeichnet wird, sodass die Zuhörer in Zukunft auch die Hosts des Podcasts sehen können. Aber wie ist das möglich, wenn Tommi und Felix in unterschiedlichen Städten wohnen? "Du wohnst ja jetzt in Berlin", lässt der Comedian die Bombe platzen. "Ich habe sowieso schon immer Hummeln im Hintern gehabt, was Köln angeht. [...] Irgendwie will ich nochmal was anderes sehen. [...] Es ergibt beruflich sehr viel Sinn", erklärt Tommi die Entscheidung seines Umzugs in die deutsche Hauptstadt.

Die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, fiel Tommi allerdings schwerer als erwartet. "Köln zu verlassen, ist wirklich krass. Diese Stadt hat so viel Herz. Es ist so, als würdest du Familie zurücklassen", berichtet der Wer stiehlt mir die Show?-Teilnehmer. Er gibt zu, bereits ein-, zweimal geweint zu haben und hätte nicht gedacht, dass ihn der Umzug so emotional stimmt. Dennoch wird seine Wahlheimat Köln weiterhin präsent in seinem Leben sein. "Das Coole am Fernsehen-Job ist ja auch, dass du immer wieder da bist. Deswegen ist das auch nicht so ein harter Cut", erklärt Tommi zuversichtlich.

In den vergangenen Monaten musste Tommi regelmäßig nach Berlin reisen – ob Joko Winterscheidts (45) TV-Show auch etwas mit seinem Umzug zu tun hatte? Aktuell flimmert das Gesicht des gebürtigen Detmolders nämlich über die Bildschirme der "Wer stiehlt mir die Show?"-Fans, denn Tommi ist Teil von Jokos Cast der achten Staffel. Da die Quizsendung über einen bestimmten Zeitraum in Berlin-Adlershof vorproduziert wurde, musste der 35-Jährige regelmäßig die Reise von Köln nach Berlin antreten. Es sei denn, Tommi wohnte bereits während der Dreharbeiten in Berlin.

Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt im Februar 2024

Seven.One/Florida TV/ Julian Mathieu Tommi Schmitt und Joko Winterscheidt bei "Wer stihelt mir die Show" im Jahr 2024

