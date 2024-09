"Rücksichtslos": Schießt Dua Lipa hier gegen Taylor Swift?

Weltstar Taylor Swift (34) ist dafür bekannt, Inspiration für ihre Songs aus eigenen Erfahrungen zu schöpfen. Damit scheint eine ihrer Musikkolleginnen nun aber ein Problem zu haben: In einem Interview bei "60 Minutes" erklärt Dua Lipa (29), im Gegensatz zu anderen Künstlern halte sie ihr Privatleben aus ihren Songs heraus. "Manche Menschen sind einfach so rücksichtslos mit ihrem eigenen Privatleben, dass sie beschließen, alles in einem Lied zu veröffentlichen, weil sie wissen, dass es die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen wird", betont die Musikerin.

Ob das möglicherweise ein Seitenhieb in Richtung der "Cruel Summer"-Interpretin ist? Immerhin machen es sich Fans zum Hobby, jede Textzeile zu analysieren und herauszufinden, um wen es gehen könnte – so sollen beispielsweise Schauspieler Joe Alwyn (33) und The-1975-Frontsänger Matty Healy (35) die Protagonisten ihres letzten Albums "The Tortured Poets Department" sein. Davon hält die 29-Jährige jedoch nichts: Für sie sei es immer wichtig gewesen, "Musik zu machen, die die Leute lieben", und nicht um jemandem eins auszuwischen oder "für Clickbaits auf Kosten von jemand anderem" zu sorgen.

In Songs der "Houdini"-Sängerin werden Unterstützer demnach keine versteckten Botschaften über ihren derzeitigen Freund Callum Turner (34) finden. Dafür lieferte Dua ihnen erst kürzlich heiße Bilder aus ihrem Ibiza-Urlaub mit dem Schauspieler. Auf Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, genoss das Paar die strahlende Sonne auf der spanischen Insel – und während sie an einer felsigen Küste lagen, beugte sich ihr Liebster über sie und sie tauschten ein paar leidenschaftliche Küsse aus.

Getty Images Dua Lipa im Mai 2024

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im Juli 2024

