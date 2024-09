R&B-Star Usher enthüllt das Geheimnis um seine Bauchmuskeln

Beim Anblick der Bauchmuskeln von Sänger Usher (45) rasten viele Fans aus – doch gerade sie sollen für den durchtrainierten Body der R&B-Legende verantwortlich sein! Im Interview mit Us Weekly antwortet der vielbeschäftigte Musiker nun auf die Frage, wie er es schaffe, sein Sixpack zu halten: "Ich danke Gott, dass ich Fans habe, für die ich jede Nacht hart arbeiten muss." Der 45-Jährige erklärt weiter, dass ihn außerdem seine derzeitige "Past Present Future"-Tour "in Form" halte.

Ushers Fans halten ihn nicht nur körperlich fit – auch emotional geben sie ihm eine Menge Kraft. Dieses Geschenk möchte der "More"-Interpret an seine Anhänger zurückgeben, indem er immer für sie da ist: "Ich lasse es nicht so weit kommen, dass ich mich vergleiche", sagt der Sänger im Interview und betont: "Ich denke einfach daran, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, der von dem, was ich durchmache, inspiriert wird. Vielleicht gibt es jemanden, der diesen Song hören und diese Emotionen fühlen muss, damit er weiß, dass er nicht allein ist."

Das erste Konzert seiner Tour musste der R&B-Star wenige Minuten vor Beginn absagen. In einem längeren Statement auf Instagram verriet er seinen Fans die Ursache dafür. "Anfang dieser Woche habe ich mir bei den Proben für die größte USHER-Show aller Zeiten eine Nackenverletzung zugezogen. Ich hatte gehofft, dass ich mit Physiotherapie und medizinischer Behandlung in der Lage sein würde, die Verletzung zu überwinden und für die Premiere bereit zu sein", erläuterte der Sänger. Weitere Shows mussten daraufhin gecancelt werden. Rund eine Woche später ging es dem Musiker aber wieder besser. Mit einer Mega-Show konnte er Tausende von Fans in Washington glücklich machen.

Getty Images Usher, Sänger

Getty Images Usher im August 2024

