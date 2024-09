Schwer verliebt: Bella Hadid und ihr Adan turteln im Netz

Das Supermodel Bella Hadid (27) zelebriert ihre Liebe zu ihrem Freund Adan Banuelos auf Instagram: Kürzlich teilte sie eine Fotoreihe, die sie und Adan zusammen beim Reitsportevent von Teton Ridge zeigt. Auf einem Schnappschuss tauschen die Beauty und der Cowboy romantische Küsse aus, während beide auf Pferden sitzen. Die Veranstaltung fand vergangenen Donnerstag in der Gansevoort Street statt, die extra für das Event gesperrt wurde. "Mein Liebling hat Texas nach New York City gebracht. Ich bin so glücklich", schwärmte Bella dazu.

Nicht nur die Liebe zur Reitkunst verbindet die beiden, auch ihre gemeinsame Zeit im Rampenlicht scheint ihre Beziehung zu stärken. Adan Banuelos, der bereits im Alter von 28 Jahren in die National Cutting Horse Association Riders Hall of Fame aufgenommen wurde, sprach in einem Interview mit W Magazine über seine Herzdame und verriet: "Wenn es die Pferde nicht gäbe, hätte ich die Liebe meines Lebens nie getroffen."

Neben ihrem glamourösen Modelleben hat Bella eine tiefe Verbindung zum Cowboy-Lifestyle entwickelt – eine Leidenschaft, die sie und Adan offensichtlich teilen. Ihre Beziehung wurde im vergangenen Oktober öffentlich, als sie beim Küssen in Texas gesichtet wurden. Seither zeigt sich das Paar auch bei Auftritten wie dem American Performance Horseman in Arlington, Texas, immer wieder innig verbunden. Im "Along for the Ride"-Podcast kam Adan zuletzt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und betonte: "Dieses junge Mädchen ist eine der freundlichsten, herzensgütigsten Personen, die ich je getroffen habe."

Instagram / bellahadid Bella Hadid und Adan Banuelos im September 2024

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

