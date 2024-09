Selten: Adan und Bella Hadid verbringen Date in New York

Bella Hadid (27) und ihr Freund Adan Banuelos zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am Mittwoch machten das Model und der Rodeo-Star jedoch eine Ausnahme: Das Paar verbrachte einen romantischen Abend in New York City und ließ sich dabei von Paparazzi ablichten. Die Victoria's Secret-Bekanntheit und der Sportler genossen gemeinsam ein Dinner im exklusiven Restaurant Zero Bond. Beim Verlassen des Lokals wollten sie ihre Liebe nicht verstecken: Händchenhaltend spazierten die Turteltauben durch die Straßen New Yorks.

Auch mit ihrer Kleidung zeigten Bella und Adan, dass sie zusammen gehören. In gewohnter Manier erschien der Rodeo-Star im typischen Cowboy-Look zu dem Date. Neben Jeans, einem dunklen Hemd und einem auffälligen Gürtel trug der 35-Jährige einen Cowboy-Hut und Stiefel mit Schlangenmuster. Und Bella passte perfekt zu ihrem Liebsten: Zu einem Jeansrock und einem orangen Korsett kombinierte die Hollywood-Bekanntheit braune Cowboy-Stiefel.

Adan und Bella gehen schon seit fast einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2023 wurden das Model und der Cowboy erstmals zusammen in Texas beim Küssen erwischt. Ihre Beziehung machten sie jedoch erst im Februar 2024 mit gemeinsamen Paarfotos in den sozialen Netzen offiziell. Einen Monat später berichteten US-amerikanische Medien, dass Bella für ihren Liebsten sogar nach Texas gezogen ist, um näher bei dem Rodeo-Star zu sein.

MEGA Adan Banuelos und Bella Hadid im Jahr 2024

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid

