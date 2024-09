Seltener Anblick: Chris Pratt auf Spaziergang mit Sohn Jack

Chris Pratt (45) wurde am Dienstag zusammen mit seinem Sohn Jack (12), den er mit seiner Ex-Frau Anna Faris (47) teilt, in Los Angeles gesehen. Der Guardians Of The Galaxy-Star genoss sichtlich die gemeinsame Zeit mit seinem Sprössling, während sie gemeinsam einen entspannten Spaziergang machten. Dabei schien sich das Vater-Sohn-Gespann bestens zu verstehen, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Vor etwa vier Wochen feierte Jack seinen zwölften Geburtstag, und Chris konnte wohl nicht anders, als diesen besonderen Tag auf Instagram zu würdigen. "Happy Birthday, mein wunderbarer Sohn Jack. Ich danke Gott jeden Tag für dich, du süßer Junge", schrieb der Hollywoodstar stolz dazu. Er lobte seinen Sohn im selben Zuge in den höchsten Tönen und betonte dessen herausragende Eigenschaften: "Du bist klug, lustig, freundlich, nachdenklich, vertrauenswürdig und stark. Ich liebe dich so sehr, Kleiner! Zwölf? Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben." Die herzerwärmenden Bilder, die er dabei teilte, gaben seltene Einblicke in Chris' Familienleben, da der Schauspieler normalerweise sehr darauf bedacht ist, das Privatleben seiner Kinder zu schützen.

Chris und Anna waren von 2009 bis 2018 verheiratet gewesen, bevor sie sich trennten. Der Marvel-Star ist inzwischen wieder verheiratet, und zwar mit Katherine Schwarzenegger (34). Das Paar erwartet derzeit ihr drittes gemeinsames Kind und hat bereits zwei Töchter: die vierjährige Lyla und die kleine Eloise (2).

Getty Images Chris Pratt mit seinem Sohn im Februar 2018

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

