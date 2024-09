Tallulah Willis spricht über Papa Bruce' Gesundheitszustand

Tallulah Willis (30), die jüngste Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69) war zu Gast in der "Today Show" und sprach dort über die Krankheit ihres Vaters – und wie sich diese auf das Familienleben auswirkt. "Es ist schwer", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Es gibt schmerzhafte Tage. Aber es gibt auch so viel Liebe! Und es hat mir wirklich gezeigt, dass ich keinen Moment als selbstverständlich nehmen sollte." Doch neben all der Dunkelheit habe sie auch Positives bezüglich Bruce' frontotemporaler Demenz zu berichten. "Er ist stabil, was in dieser Situation gut ist", erzählte Tallulah erleichtert.

Neben dem Gesundheitszustand ihres Vaters sprach Tallulah auch über ihre eigene Krankheitsgeschichte. Im Alter von 29 Jahren wurde bei ihr Autismus festgestellt, nachdem sie zuvor jahrelang falsch diagnostiziert worden war. "Es ist sehr häufig, speziell bei erwachsenen Frauen", erklärte sie und fügte hinzu, dass ihre Schwierigkeiten hauptsächlich sensorischer Natur seien. Sie sei sehr empfindlich gegenüber ihrer Umwelt, während oft angenommen werde, dass Autismus nur Kommunikationsprobleme betreffe. Die korrekte Diagnose brachte für sie eine Mischung aus "sehr emotionalen" und "erleichternden" Gefühlen mit sich, da es ihr eine neue Sicht auf ihre eigene Identität ermöglichte.

In einem Interview mit People betonte Tallulah erst vor Kurzem, wie sehr sie durch die Diagnose der neurologischen Entwicklungsstörung bestätigt gefühlt hatte, "dass diese Dinge nicht nur in meinem Kopf sind und dass ich nicht zu viel bin". Zudem gebe ihr das Wissen um ihre Krankheit den Raum, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie ist: "Es ist ein Gefühl von: 'Ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss mich nur auf eine andere Art und Weise zurechtfinden'."

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

Getty Images Tallulah Willis im April 2024

