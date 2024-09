Weiterhin tumorfrei? Patrice Aminati gibt Gesundheitsupdate

Patrice Aminati geht offen mit ihrer Hautkrebserkrankung um und hält ihre Fans stets auf dem Laufenden. Erst im vergangenen Monat verkündete die Frau von Daniel Aminati (51) die freudigen Neuigkeiten, metastasenfrei zu sein. Nun gibt die 29-Jährige ein weiteres aktuelles Update. "Was es Neues gibt? Nichts! Ist das nicht wunderbar?", plaudert sie auf Instagram aus. Noch immer gebe es keine Spuren von Metastasen oder Tumormarkern. Trotzdem laufe Patrices Therapie weiter, damit es auch so bleibt. "Die Nebenwirkungen sind eine Berg- und Talfahrt. Tumorfrei heißt nicht therapiefrei", erklärt sie.

In ihrem Beitrag denkt Patrice aber auch an die schweren Momente. "Es gab da auch die nächtliche Autofahrt Richtung Köln, wo ich so unglaublich schmerzhafte Krämpfe hatte, dass wir um ein Uhr nachts ins nächstgelegene Krankenhaus fuhren", erinnert sie sich. Die Zeit, in denen sie schmerzfrei ist, weiß Patrice nun umso mehr zu schätzen: "Ich genieße, feiere Stunden und Tage, an denen ich keine Schmerzen habe, ich nicht angstvoll in mich reinhöre, nichts fühle, nicht mit Medikamenten gegensteuern muss."

"Am Montag, dem 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!", hatte Daniel vor wenigen Wochen die freudige Botschaft auf Instagram verkündet. Nur wenige Zeit später meldete sich auch Patrice auf der Plattform: "Anderthalb Jahre Therapien, die nur schmerzhaft, aber nicht heilend waren, Diagnosen, die Hiobsbotschaften glichen, Schmerzen Stufe neun, unfassbare Ängste, grausame schlaflose Nächte oder Albträume."

Patrice Aminati im Krankenhaus

Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice

