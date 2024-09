Bei Zwangsversteigerung: Bushido schnappt sich Flers Wohnung

Bushido (45) reißt sich Flers (42) legendäre Immobilie in der Billy-Wilder-Promenade in Berlin unter den Nagel. Das verkündet der Rapper nun selbst in einer Instagram-Story, die er lässig im Pool aufnimmt. "Interessant für alle Fler-Fans, wenn es überhaupt noch welche gibt", schreibt er provokant zu dem Clip und erzählt dann von seinem neuesten Immobilienkauf. "Heute gab es die Zwangsversteigerung und ratet mal, wer für 540.000 Euro ersteigert hat. Also an dieser Stelle, liebe Grüße nach Berlin, liebe Grüße ans Amtsgericht Schöneberg."

Die Wohnung war jahrelang eine der bekanntesten Adressen im Deutschrap. Fler selbst machte nie ein Geheimnis aus seinem Wohnort. Das führte dazu, dass viele ungebetene Gäste wie Kollegah (40) oder Farid Bang (38) vor der Tür des "Deutscha Bad Boy"-Interpreten auftauchten.

Bushido will sich auch in Zukunft verstärkt auf das Immobilien-Business konzentrieren. Vor wenigen Tagen teilte der Musiker stolz einen beruflichen Meilenstein mit seinen Fans. "Meine Frau und ich sind nun offiziell Immobilienmakler in Dubai", freute sich der 45-Jährige im Netz. Dazu veröffentlichte er den Screenshot eines Online-Tests, den er und Anna-Maria (42) bestanden haben.

Instagram / fler Fler im Februar 2024 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

