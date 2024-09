Charlotte oder George: Wer wird das reichere Royals-Kind?

Prinzessin Charlotte (9) ist scheinbar wohlhabender als ihr älterer Bruder Prinz George (11). Obwohl George als Erbe des britischen Throns gilt, scheint seine Schwester in finanzieller Hinsicht die Nase vorn zu haben. Sollten die königlichen Kinder jemals ihre Titel verlieren, wäre Charlotte wesentlich wohlhabender als ihr Bruder, berichtete Mirror. Diese Einschätzung basiert auf ihrem potenziellen Verdienst aus öffentlichen Auftritten und ihrem Einfluss, wenn sie dafür honoriert werden würden.

Eine Untersuchung von Outdoor Toys schätzt Charlottes potenziellen Nettowert auf rund 4,6 Milliarden Euro, während George etwa 3,3 Milliarden Euro erreichen könnte. Dieser Unterschied wird dem sogenannten "Kate-Middleton-Effekt" zugeschrieben. Prinzessin Kate (42) hat mit ihrem klassischen Sinn für Mode einen erheblichen Einfluss auf die Modewelt. Britische Marken profitieren jährlich mit über einer Milliarde Euro von ihren Modeentscheidungen. Es wird vermutet, dass Charlotte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und ebenfalls beträchtliche Einnahmen generieren könnte, wäre sie nicht Mitglied der Monarchie.

Charlotte könnte sich somit zu einer zukünftigen Modeikone entwickeln, was bei männlichen Royals nicht im gleichen Maße der Fall ist. Der Modegeschmack von Prinz George inspiriert nicht in ähnlicher Weise die Konsumenten. Doch Sorgen muss sich der potenzielle Thronfolger nicht machen. Er wird dennoch keine Geldprobleme haben, auch wenn er nicht den gleichen Einfluss auf den Konsum ausüben wird wie seine Schwester, die in dieser Hinsicht eine deutlich bedeutendere Rolle spielen könnte.

Getty Images Carlos Alcaraz, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im Juli 2024

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

