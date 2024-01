Hat Prinzessin Charlotte unter Royal-Geschwistern das Sagen?

Sie sagt den Ton an. Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) haben bereits eine echte Rasselbande zu Hause. Dass es da selbst bei ihnen auch mal etwas wilder zugeht, ist anzunehmen. Obwohl Prinz George (10) zwar das älteste Kind des Royal-Paares und somit auch der zukünftige König ist, soll jedoch nicht er die Zügel in der Hand halten. Laut einer Expertin sei diese Rolle einem anderen Geschwisterteil zuteilgeworden. Angeblich hat Charlotte unter den Mini-Royals das Sagen!

"Charlotte kennt die Regeln", erklärt Erziehungsexpertin Jo Frost gegenüber Hello! und fügt hinzu: "Sie weiß, wie man alle im Zaum hält." Demnach sollen bestimmte Verhaltensweisen der drei in der Öffentlichkeit Aufschluss über die interne Hierarchie geben. "[George] ist wahrscheinlich in einem Moment verärgert über sie und dann wieder dankbar, dass sie da ist und ihn an Dinge erinnern kann, während er das alles verarbeitet", meint die Expertin. Dennoch betont sie auch, dass die Geschwister "hinter verschlossenen Türen" noch immer ihrer eigentlichen Rolle nachkommen – und zwar Kind sein.

Aktuell wird jedoch sicherlich nicht nur Charlotte (8) dafür sorgen, dass ihre Brüder nicht über Tisch und Bänke gehen. Denn ihre Eltern verbringen im Moment besonders viel Zeit mit ihnen. Wie People berichtete, hält sich das Royal-Ehepaar seinen Terminkalender in den ersten ein bis zwei Januarwochen wie gewohnt frei. Der Grund: die Ferien ihres Nachwuchses.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de