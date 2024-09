Ed Westwicks Frau Amy gratuliert ihrem Sohn zum Geburtstag

So schnell vergeht die Zeit: Amy Jacksons (32) Sohn feiert heute schon seinen fünften Geburtstag! Um Andreas richtig zu ehren, teilt die Schauspielerin einen total süßen Post auf Instagram. Die Bilderreihe gibt einen Einblick in einzelne Momente der vergangenen fünf Jahre und zeigt das Mutter-Sohn-Duo beim vertrauten Kuscheln, im Planschbecken, auf einem Boot und auch auf den Schaukelpferden eines Karussells. Auf einem Schnappschuss drückt der Kleine seiner Mutter sogar einen Kuss auf die Wange! Dazu schreibt die Frau von Ed Westwick (37): "An dem Tag, als du auf die Welt kamst, Dre, wurde alles heller. Du bist mein kleiner Sonnenstrahl – so freundlich, so klug und so witzig, dass es nie langweilig wird, wenn du in der Nähe bist."

Andreas scheint Amys größter Schatz zu sein. Rührend fügt sie ihren Worten hinzu: "Du weißt genau, was du willst, und zu sehen, wie du zu dem kleinen Mann heranwächst, der du bist, macht mich zur stolzesten Mami. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können." Das bringt die Herzen ihrer Fans und Freunde zum Schmelzen. "Oh, man. Er war gerade noch so ein kleiner Zwerg und jetzt ist er schon so groß", staunen viele und überhäuften ihn mit allen möglichen Glückwünschen in den Kommentaren. Auch Kelly Rutherford (55), die Amys Mann Ed seit der gemeinsamen Arbeit für Gossip Girl besonders nah steht, kommentiert zwei kleine Herzen unter dem Beitrag.

Ed und Amy haben erst vor wenigen Wochen geheiratet. Bei der Hochzeit war auch Kelly mit am Start, die schon oft von ihrer mütterlichen Verbindung zu Ed gesprochen hat. Die Schauspielerin hielt während der Trauung sogar eine Rede! Wie ein Clip auf TikTok zeigt, widmete sie ihm wirklich emotionale Worte. "Ich bin so dankbar für unsere Freundschaft und mit dir zu arbeiten war ein Geschenk. Und dir dabei zuzusehen, wie du dich verliebst. [...] Es ist das Allerschönste im Leben und du bist so ein wundervoller Mann", meinte sie damals.

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson mit ihrem Sohn Andreas, 2024

Getty Images Kelly Rutherford, 2024

