Gerüchte: Ist dieser Rennfahrer Davina Geiss' neue Liebe?

Ist Davina Shakira Geiss (21) etwa frisch verliebt? Aktuell kursieren Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen der Millionärstochter und einem deutsch-österreichischen Rennfahrer. Der junge Mann namens Maximilian Günther ist kein Unbekannter! Der 27-Jährige ist bereits im Jahr 2023 in einer Folge der TV-Show Die Geissens zu sehen gewesen. Schon damals fand Davina den Sportler "ganz nett" – hat sich das nun gefestigt? Laut der österreichischen Kleinen Zeitung wurden die beiden immer wieder zusammen gesehen. Vor rund vier Monaten soll die Tochter von Robert Geiss (60) ihre neue Flamme sogar bei einem Formel-E-Rennen besucht haben und diesen Ausflug auf Instagram als "die beste Erfahrung jemals" betitelt haben.

Robert dürfte von seinem vermeintlichen Schwiegersohn nicht enttäuscht sein. Maximilian hat nämlich einen ganz genauen Plan von seinem Leben. "Ich will Weltmeister werden", plauderte er selbstbewusst in einem Interview mit der österreichischen Zeitung Krone aus. Ganz unmöglich scheint sein Vorhaben nicht zu sein. Immerhin erzielte der Nachwuchsrennfahrer bei einem Rennen in Jakarta seine erste Pole-Position, also einen Startplatz in der ersten Startreihe. Ob Maximilian wirklich der neue Mann an Davinas Seite ist, ist bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.

Davinas Liebesleben scheint die Öffentlichkeit brennend zu interessieren. Erst im Mai dieses Jahres tauchten Gerüchte um eine mögliche Liebelei zwischen der 21-Jährigen und dem Fußballer Ismail Jakobs (25) auf. Doch Carmen Geiss (59) lüftete das Liebesgeheimnis kurze Zeit später und stellte gegenüber Bild klar: "Das ist Ismail Jakobs, Fußballer von Monaco. Er ist Kölner und hat lange beim 1. FC Köln gespielt. Ismail ist ein Freund der Familie und Davinas bester Freund."

Instagram / maximilianguenther Maximilian Günther, Rennfahrer, im März 2023

Getty Images Ismail Jakobs bei der Fußball-WM 2022

